Guagni: “Fiorentina nel cuore, vogliamo vincere per Commisso. Calcio femminile a rischio”

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women’s è intervenuta questo pomeriggio, in diretta con la redazione di Gazzetta, su Instagram:

Ho sempre amato Firenze, ci sono nata e per me è un onore vestire la maglia viola. Non mi pento di essere rimasta tutte le volte che avrei avuto l’opportunità di cambiare, non troverei un calore del genere da nessuna parte. Non ci sono tante bambine che giocano a calcio; io ho avuto la fortuna di trovare subito una squadra femminile, e questo mi ha aiutato nonostante non fosse un periodo semplice. Ho sempre avuto la famiglia dalla mia parte, un percorso tutto sommato abbastanza semplice. Alla Fiorentina vorrei portare Cernoia, che con Bonetti è la mancina più forte del calcio italiano. Commisso ci tiene tantissimo, lo ha dimostrato subito: mi ha chiamata e mi ha ringraziata per essere rimasta, è sempre in collegamento con noi e sta investendo tantissimo. Non vediamo l’ora di portargli dei risultati. Il calcio femminile è una realtà ancora non professionistica, legata agli sponsor, che con questa crisi rischiano di venire meno: la situazione non è delle migliori.