Guagni e il rinnovo: “Viola, l’amore di una vita. E orgoglio verso una società che ha creduto nelle donne”

Dopo il rinnovo ufficiale con la Fiorentina (CLICCA QUI), Alia Guagni ha espresso sul proprio account Instagram tutta la sua felicità:

Ancora in Viola, l’amore di una vita! Felicissima e super orgogliosa di aver rinnovato il contratto con la Fiorentina! Ci sono occasioni che passano poche volte nella vita,uno ci pensa e ripensa…mette sul piatto la sua vita e poi prende delle decisioni importanti! La mia decisione è principalmente presa con il cuore, un cuore Viola grande e un amore infinito per Firenze,la mia città! Quindi si sono dove devo essere! Ma il cuore non è tutto…c’è anche tanto orgoglio verso una società che ha creduto in noi donne fin dal principio e che ogni anno investe in noi per portarci in alto! Con questa maglia in quattro anni ho vinto quattro trofei…qualcuno dirà che non sono niente…ma per me valgono tutto! Indossare questa maglia,mettere la fascia da capitano al braccio e solcare il campo del Franchi con la supercoppa in mano è stato un sogno che da bambina non potevo neanche immaginare! Quindi si…tanto orgoglio e tanta voglia di dimostrare ancora il valore di questa squadra! In silenzio il campo dirà la sua…e sicuramente ci vedrà dare tutto e ancora di più…perché #questaèfirenze