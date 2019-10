Guagni: “Concesso troppo, abbiamo preso un gol assurdo. Sorrisi? Li tengo per il campionato”

Cristiana Girelli si sofferma brevemente sulle avversarie odierne:

“Nel secondo tempo ci hanno un po’ messe sotto, menomale abbiamo trovato il gol. La Fiorentina sarà sempre la nostra rivale più agguerrita”.

Alia Guagni, invece, non ci sta, e appare scurissima in volto:

“Rammarico non essere partite forti dall’inizio, abbiamo concesso troppo e preso un gol assurdo. Sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque se andiamo a pressare alto, ma oggi non lo abbiamo fatto. I sorrisi? Me li tengo per il campionato”.

