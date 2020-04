Guagni: “Batistuta il mio idolo. Futuro? Se me lo permettono, alla Fiorentina anche quando avrò smesso”

Il capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni ha parlato così durante una diretta Instagram sui canali social della Fiorentina:

La quarantena procede bene, tranquilla. Mi piace cucinare, e anche assaggiare, ma non ditelo al nutrizionista!

Allenarsi online è diverso, non c’è il pallone, ma ci stiamo impegnando tantissimo: io integro gli allenamenti con la Fiorentina ad altri che svolgo a sola, cercare di rimanere in forma è fondamentale. Astori? Rimane sempre con noi, era speciale e non l’ho conosciuto quanto avrei voluto. So per certo che ha dato tanto al calcio e a Firenze, è un esempio da seguire. Il calcio femminile era in crescita, adesso è tutto in standby, e ci saranno tantissimi disagi soprattutto per noi che siamo ancora dilettanti.

Noi dobbiamo lavorare, il livello si è alzato e ci sono più squadre da battere, è giusto così. Manca un po’ di cattiveria, lavoreremo sulla mentalità. Avremo entusiasmo al rientro, questo è sicuro.

All’estero la giocatrice che mi ha messo più in difficoltà è Miedema, dell’Arsenal, ci giocherei molto volentieri insieme. In Italia Cernoia, della Juve. Smettere? Il più in là possibile. E vorrei rimanere nel calcio e a Firenze, se mi verrà permesso. Vorrei dare il mio contributo anche dopo. Idolo da bambina? Batistuta. Adoro fare assist, meglio anche del gol. Io migliore calciatrice italiana? Come sempre, viene dalla squadra, ma a livello personale è stato emozionante. E una bellissima occasione per mettere un bel vestito! Quanto alla Supercoppa dell’anno scorso, per arrivare a vincere qualcosa c’è bisogno di lavoro quotidiano e sacrificio, tantissime componenti che poi portano a baciare la coppa. Ogni istante del Mondiale è stato stupendo, in particolare il countdown prima dell’esordio con l’Australia e il gol all’ultimo minuto di Barbara Bonansea. Il titolo italiano 2017? Ricordo i brividi prima di entrare in campo, era un sogno da piccola e l’emozione di vincerci un campionato è impareggiabile. Invece la traversa contro la Juventus a marzo dell’anno scorso non la ricordo volentieri. E questo in una giornata memorabile per il calcio femminile, un peccato non sia entrata.