Cristiana Girelli, attaccante di Juventus Women e Nazionale, ha ricordato a Sky Sport la sfida contro la Fiorentina giocata allo Stadium: “Dire che è stata indimenticabile è riduttivo perché quando Braghin ci ha detto ufficialmente che avremmo giocato allo Stadium, ti dico che la reazione nello spogliatoio era: “Ma chi vuoi che venga? Speriamo vengano in 10 mila“. Poi il giovedì quando ci hanno detto che era solo out, ho ancora i brividi. È stato davvero bello. Era colmo di gente. C’era un clima di festa, ma la posta in palio era altissima ci giocavamo lo scudetto però è stata una festa nella festa“.