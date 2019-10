FOTO VN – Fiorentina Women’s a La Rinascente, Barone: “Rocco alla finale? Ci lavoriamo”

La Fiorentina Women’s sbarca alla Rinascente in tutta la sua eleganza: grandi sorrisi nell’edificio di Piazza della Repubblica per l’evento di presentazione del nuovo sponsor, alla presenza dell’intera rosa, di Joe Barone e di Joseph Commisso. La vera domanda è: Rocco sarà presente domenica a Cesena? Barone non si è sbilanciato: “Ci stiamo lavorando, più tardi sapremo dove l’elicottero ci lascerà”. Si prospetta un fine settimana molto intenso per il patron viola.