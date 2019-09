FOTO – Le Women’s partono per Londra: domani l’Arsenal

L’impresa è di quelle difficili, se non impossibili: rimontare quattro gol all’Arsenal in trasferta. Eppure le ragazze di Cincotta ci proveranno, ed eccole mentre partono alla volta dell’Inghilterra, dopo aver fatto un pit stop al Fiorentina Store. Schermate tratte dalle Instagram Stories della Fiorentina Women’s.

