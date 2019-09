Commisso, una giornata con le Women’s. Cincotta: “Occasione per imparare”

Rocco Commisso vuol viversi a 360° la sua Fiorentina. E così oltre alle giornate trascorse con la squadra di Montella e la visita dei giorni scorsi alla formazione Primavera, oggi il presidente si è dedicato alla squadra femminile. Commisso e la sua famiglia hanno anche pranzato con Vincenzo Vergine e i componenti delle Women’s come si vede in questo scatto pubblicato su instagram da mister Cincotta: “Rocco Commisso, la sua famiglia e i suoi più stretti collaboratori insieme a noi. Che grande occasione per me, il mio staff e tutte le ragazze di imparare molto” ha scritto l’allenatore. E GIOVEDI’ PROSSIMO C’E’ LA SFIDA DI CHAMPIONS