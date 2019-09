LIVE | Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women’s: le viola già in doppio vantaggio davanti a Commisso

Questa la formazione della Fiorentina Women’s, al debutto in campionato nel derby contro Florentia San Gimignano: Durante, Tortelli, Arnth, Vigilucci, Thogersen, Parisi, Breitner, Cordia, Guagni, De Vanna, Lazaro. All. Cincotta.

Presente in tribuna anche il presidente viola Rocco Commisso.

Viola subito in vantaggio, dopo appena 8′, grazie ad una bella rete siglata dalla Lazaro. Poco dopo le locali hanno provato ad impensierire la retroguardia gigliata ma il risultato resta sullo 0-1. Il raddoppio arriva al 21′, ancora grazie a Lazaro: per l’attaccante spagnola un grande esordio in Serie A.

—> CLICCA PER SEGUIRE I RISULTATI DI SERIE A FEMMINILE IN TEMPO REALE

———————-

CLICCA PER LEGGERE:

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI “SERIE A”

– RISULTATI E CLASSIFICA “PRIMAVERA 1”