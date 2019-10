Fiorentina Women’s-Tavagnacco, le formazioni ufficiali del match

La Fiorentina Women’s scende in campo alle 15 per la terza giornata del campionato di Serie A femminile contro il temibile Tavagnacco. Ecco le formazioni delle due squadre che scendono in campo:

FIORENTINA WOMEN’S: Durante; Guagni, Tortelli, Agard, Fusini; Thogersen, Cordia, Parisi; Bonetti, Vigilucci, De Vanna. All.: Cincotta.

TAVAGNACCO: Gardel, Chandarana, Veritti, Kunisawa, Polli, Kongouli, Ferin, Cecotti, Babnik, Kato, Capelletti. All.: Cassia.