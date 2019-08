Fiorentina Women’s, sorteggio CL da testa di serie grazie alle eliminazioni. Ma l’Arsenal spaventa

Appuntamento a Nyon, venerdì, quando la Fiorentina Women’s scoprirà l’avversaria uscente dall’urna della Women’s Champions League. Grazie a una combinazione favorevole dopo le eliminazioni di LSK Kvinner e Gintra Universitetas – spiega La Nazione – la Viola sarà per la prima volta testa di serie, rientrato per poco tra le migliori 16 d’Europa per coefficiente UEFA. Nonostante ciò, rimane il pericolo Arsenal, campione d’Inghilterra.