Fiorentina Women’s, sindaco di Scandicci: “Puntiamo ad avere lo stadio femminile”

«PUNTIAMO a essere la casa della Fiorentina Women». (…) In ballo c’è la demolizione del Turri. L’attuale impianto nel centro città, dovrebbe far spazio alla nuova scuola media Fermi. Dove ricostruire lo stadio per lo Scandicci? «Al Vingone – ha detto Fallani – realizzeremo un impianto ad alto contenuto tecnologico. Circa 3000 posti tutti coperti. Uno spazio innovativo che servirà alla prima squadra della nostra città ma non solo; ci candidiamo anche a essere la casa per la Fiorentina Women. I contatti sono in corso, con l’obiettivo di portare qui in città le partite della rappresentativa femminile della squadra gigliata». L’articolo integrale con altri dettagli all’interno de La Nazione in edicola oggi.

