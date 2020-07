Fiorentina Women’s, si accende il mercato in entrata: in arrivo Neto e Binazzi

Secondo quanto riportato dal portale tematico di calcio femminile donnenelpallone.com, la Fiorentina Women’s si sta muovendo con decisione sul mercato. Dopo i numerosi addii, c’è la volontà di inserire nel progetto nuove calciatrici di livello. A centrocampo il nome è prestigioso, c’è l’accordo con Claudia Neto. La portoghese classe 88′ ha già salutato la sua ex squadra, il Wolfsburg, ed a breve verrà ufficializzata l’operazione. In difesa invece la squadra viola si è assicurata le prestazioni di Eleonora Binazzi, ex Empoli con trascorsi anche in maglia gigliata.