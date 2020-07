Fiorentina Women’s scatenata: vicino l’arrivo delle due stelline del calcio italiano

Stando a quanto raccolto dal portale Tuttocalciofemminile.com, proseguono i lavori in casa Fiorentina. Dopo i colpi copertina di Sabatino e l’Irlandese Quinn (LEGGI QUA), l’idea della società viola è quella di puntare sulla linea verde italiana. La Fiorentina sta infatti cercando di portare a termine due importanti colpi che riguardano due dei talenti più rosei del panorama calcistico italiano. La trattativa per Sara Baldi, talento cristallino del Verona classe 2000, è in retta d’arrivo. La viola però non si ferma qua, e corteggia da vicino anche il gioiellino interista Sofia Colombo, classe 2001. La problematica di questo trasferimento resta la formula, con l’Inter che vorrebbe continuare a gestire il proprio talento, mentre la Fiorentina punta forte sul trasferimento a titolo definitivo