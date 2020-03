Fiorentina Women’s, quarantena fiduciaria per le 4 viola tornate dal Portogallo

Quattro giocatrici della Fiorentina Women’s sono da ieri in quarantena fiduciaria (precauzionale) avendo avuto possibili contatti con uno o più soggetti risultati positivi al test covid-19 (coronavirus) durante il viaggio di rientro dal Portogallo, dove hanno partecipato con la Nazionale alla Algarve Cup. Si tratta di Alia Guagni, Marta Mascarello, Tatiana Bonetti e Alice Tortelli. La società viola in queste ore è in stretto collegamento con la Federazione e con quei club le cui giocatrici hanno fatto parte della spedizione.