Prosegue anche a distanza il lavoro della Fiorentina Women’s in questa lunga pausa forzata. Lo staff di Mister Antonio Cincotta si è infatti attivato per mantere il tono muscolare e l’atleticità della squadra organizzando degli allenamenti “a distanza” in diretta streaming. Così si legge sull’house organ della Fiorentina, Violachannel.tv, dove si spiega come le atlete possano così seguire un programma personalizzato che viene svolto sotto gli occhi dei preparatori Barducci e Palchetti e monitorato con gli strumenti a disposizione.

Al termine dell’emergenza sanitaria le Viola saranno chiamate a numerose sfide chiave per la stagione, partendo proprio dai match rinviati a causa del Covid-19. Pur non avendo un calendario certo, la Fiorentina dovrà ricevere il Milan a Firenze nel ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia (all’andata a Monza finì 2-1 per le viola con le reti di Guagni e Bonetti) e il Bari, sempre tra le mura amiche del Bozzi. Seguiranno – teoricamente – due trasferte a Verona e Milano (contro Hellas Verona e Milan) per il proseguo del Campionato.