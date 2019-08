Fiorentina Women’s, nuovo rinforzo: arriva De Vanna dall’Australia

La Fiorentina Women’s FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Australiana Lisa De Vanna per la stagione 2019/20. La calciatrice, nata a Perth il 14 Novembre 1984, arriva alla Fiorentina dal Sydney FC. La sua lunga carriera è iniziata nella stagione 2006/07 e ha giocato con successo in Australia (dove ha vinto 4 Campionati), Europa e Stati Uniti. Ha vestito numerose maglie, tra cui quelle di Perth Glory, Washington Freedom, Linkoping, Sky Blue, Melbourne Victory, Orlando Pride. Membro della Nazionale Australiana, ha partecipato ai recenti Mondiali di Francia 2019 e vanta più di 150 presenze e 47 reti. Con le “Matiladas” ha vinto un oro alla Coppa delle Nazioni Asiatiche (Cina 2010) e due argenti. La calciatrice è già a disposizione di Mister Cincotta e del suo staff.

Welcome in “Viola” Lisa!