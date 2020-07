Fiorentina Women’s, non solo addii: rinnovi per Mascarello e Tortelli

Non ci sono solo gli addii (LEGGI QUI). La Fiorentina comunica – tramite il proprio sito – di aver siglato il prolungamento del contratto con Marta Mascarello fino alla stagione sportiva 2021-2022. La centrocampista cuneese della Nazionale Italiana, arrivata a Firenze la scorsa estate, ha totalizzato 8 presenze in maglia viola segnando un goal in Coppa Italia nella sfida con il Ravenna.

Non solo perché ha prolungato il contratto anche Alice Tortelli. Ecco il comunicato pubblicato su violachannel.tv: