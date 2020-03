Fiorentina Women’s, i risultati del settore giovanile: vincono solo le Giovanissime

Weekend sfortunato per il Settore Giovanile Femminile che trova la vittoria solo con le formazione Giovanissime nello scontro casalingo con l’Arezzo. Il 6-0 delle viola, firmato da Ciabini (doppietta), Santini (doppietta), Serafini e Giachi è la nota positiva del fine settimana in cui è invece rinviata la partita della formazione Allieve.

La Primavera viene sconfitta di misura nel derby con il Florentia: la rete di Masini non basta a riprendere le senesi che vincono 2-1. Nessun cambiamento in classifica, con la Roma saldamente al comando e la Fiorentina in seconda posizione con sei lunghezze sull’Empoli.

Stop esterno per le Esordienti, che cedono 1-0 alla Rignanese, e per le Pulcine che si fermano con il Chianti Nordi 3-1 (Prima Squadra) e con l’Alleanza Giovanile 2-0 (Seconda Squadra). Lo si legge su violachannel.tv.