Fiorentina Women’s, fatta per l’acquisto di Claudia Neto dal Wolfsburg

E’ tempo di grandi cambiamenti per la Fiorentina Women’s. Molti addii, altrettanti arrivi. E come riporta la TGR Toscana, la società viola avrebbe chiuso l’acquisto della centrocampista Claudia Neto. Campionessa più volte sia in Svezia che in Germania, la portoghese classe ’88 ha giocato nelle ultime stagioni nel Wolfsburg, con il quale ha sfiorato anche la vittoria nella Champions Femminile.