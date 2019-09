Fiorentina Women’s, esordio di fuoco: la probabile formazione contro l’Arsenal

Stasera alle 19 la Fiorentina Women’s esordirà in Champions League [PROGRAMMA] al Franchi contro l’Arsenal. Su La Nazione si ipotizza la prima formazione viola della stagione. Cincotta non andrà a disposizione le infortunate Clelland, Vigilucci e Catena, c’è ottimismo sulle acciaccate Mauro e Guagni. Le scelte sono un’incognita: in porta Öhrström o Durante, in difesa dovrebbero trovare spazio Guagni, Arnth, Agard e Philtjens, in mediana Cordia, Breitner e Parisi, attacco con Thøgersen, De Vanna e Bonetti. Dall’altra parte Gunners al completo, con le fuoriclasse Williamson in difesa, Little a centrocampo e Mead in attacco, oltre alle tre olandesi vicecampionesse del mondo Van De Donk, Roord e Miedema.