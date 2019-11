Fiorentina Women’s, Commisso al Bozzi per il big match. Cincotta: “Momento delicato”

È un momento delicato per la Fiorentina che dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus domani riceve il Milan di Ganz al Bozzi, con calcio di inizio ore 14.30. Match di cartello della 5° giornata che mister Antonio Cincotta vuole affrontare nel modo giusto: “E’ un momento delicato per noi, ma vogliamo tornare a splendere sapendo quanto valiamo. Nella gara di Supercoppa ci è mancato un po’ di coraggio, domani dovremo averlo. Abbiamo bisogno di giocare un buon calcio e vincere”. A fare il tifo per le ragazze viola ci sarà anche il presidente Rocco Commisso, che ieri ha annunciato di non voler mancare a questo appuntamento molto importante. FOTO: Commisso e Antognoni brindano… col cocktail viola