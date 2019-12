Fiorentina Women’s, Cincotta: “Giocato a testa alta, non vogliamo pensare che sia finita”

Il tecnico della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta, ha parlato a violachannel.tv, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus:

Tanti complimenti alle ragazze che hanno giocato un calcio di alto livello su un campo difficile. Non c’è bisogno di aggettivi perché la Juventus è una squadra di alto livello. La squadra ha fatto bene nonostante qualche problema. C’è stata una Fiorentina mai doma, abbiamo giocato a testa alta. Lo svantaggio non ci sembrava giusto, è nato da un incidente tecnico in area di rigore. Siamo usciti col coltello tra i denti, abbiamo giocato a ritmi impressionanti. Non molliamo, non vogliamo pensare che sia finita. E’ finita solo quando vedi il traguardo e il traguardo è lontanissimo.