Fiorentina Women’s, Bonetti: “Dobbiamo stare lassù, vietato perdere punti”

La giocatrice della Fiorentina Women’s, Tatiana Bonetti, ha parlato ai media dopo la vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Empoli:

L’Empoli sta facendo un buon campionato, è la rivelazione visto è neopromossa, non era facile fare risultato, ma abbiamo espresso un buon gioco, abbiamo avuto quasi sempre il controllo della partita, questo è fondamentale. Il mio gol? Fa piacere, non è stato un bel gol, ma è stato utile per la vittoria. Il nostro obiettivo è stare lassù in classifica, non dobbiamo perdere punti. Adesso ci aspetta una settimana difficile, avremo anche la Coppa Italia, dovremo raggruppare le forze.