Fiorentina Women’s-Arsenal, iniziativa per riempire il Franchi: i dettagli

In occasione della partita di UEFA WOMEN’S Champions League contro l’Arsenal Women in programma il prossimo 12 Settembre alle ore 19:00 al Franchi, la ACF Fiorentina ha dedicato ad ogni tesserato ed ospite delle società del Comitato Regionale Toscano un INVITO per partecipare all’evento nel settore di Tribuna. Le società interessate potranno inviare le richieste in formato Excel complete di Nome, Cognome, Data e Comune di nascita al seguente indirizzo mail: biglietteria@acffiorentina.it entro Martedì 10 Settembre, gli inviti verranno inviati via email. [IL PROGRAMMA DEI SEDICESIMI DI WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE]