La Fiorentina Womens’ rischia di perdere un altro pezzo da novanta. Si tratta di Lisa De Vanna. Come riportato da donnenelpallone.com, l’attaccante australiano sembra non aver trovato l’accordo col club viola per il rinnovo del contratto. Ricordiamo che Agard andrà al Milan e che rischiano di lasciare Firenze anche Lazaro, Mauro, Bonetti, Perez Jaramillo e Philtjens.