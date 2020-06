Fiorentina Women’s, addio anche tra i pali? Conferma lontana per un arrivo recente

Come riporta il sito donnenelpallone.com, alla Fiorentina Women’s, ai probabili addii di Ilaria Mauro (LEGGI) e Paloma Lazaro (LEGGI), si aggiunge quello di Catalina Perez Jaramillo. L’estremo difensore colombiano si era trasferito nella società gigliata nel corso della sessione invernale di calciomercato per rinforzare il parco portieri dopo la partenza di Fedele e con Durante non al 100%. La classe ’94 non ha collezionate presente e l’intenzione della società viola sarebbe quella di non confermarla per la prossima stagione.