Fiorentina Women’s, Mauro: “Tranquilla nonostante la sconfitta, siamo sulla strada giusta”

L’attacante della Fiorentina Women’s, Ilaria Mauro, ha parlato a violachannel.tv, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus:

Nonostante la sconfitta sono felice perché dalla finale di Supercoppa abbiamo fatto un cambiamento mentale molto buone. Siamo entrate in campo convinte, ma contro la Juventus non si possono commettere errori e Girelli ha segnato di nuovo. Siamo sulla strada giusta, c’è il girone di ritorno. Sono tranquilla, semmai bisogna allenarsi di più sul piano mentale, non bisogna mollare mai. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia.