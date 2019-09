Fiorentina, notte Champions: stasera le ragazze in viola sfidano l’Arsenal

Notte da Champions (PER SAPERNE DI PIU’) per la Fiorentina: la squadra femminile stasera alle 19.00 sfida l’Arsenal. Partita tosta, presentata ieri dall’allenatore Cincotta (LEGGI QUI) e dal capitano Guagni (LEGGI QUI). Stasera allo stadio, come ricorda Il Corriere dello Sport, ci saranno tutti i dirigenti viola. Unico assente Rocco Commisso che sbarcherà in città nella giornata di domani.