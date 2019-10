Fio Women’s: non solo calciatrice, Öhrström è anche scrittrice

Stéphanie Öhrström, svedese, portiere della Fiorentina Women’s, unisce la passione per il calcio a quella per la scrittura. Di recente ha pubblicato un libro per bambini sul calcio femminile dal titolo “Elisa e Bella Francavilla” con disegni di Federica Bonatesta (Corrado Tedeschi Editore), che sarà presentato stasera (ore 21) al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli.

“La storia di Elisa — racconta al Corriere Fiorentino — dimostra che il calcio non è uno sport riservato agli uomini. Elisa è una bambina che non desidera altro che giocare a pallone. Solo che la sua famiglia, come accade spesso, è convinta che quello del pallone sia un gioco non adatto alle donne. Che sia uno sport maschio e, in certi casi, violento. Anche la sorella le dice di non comportarsi come un maschiaccio. Elisa però decide lo stesso di inseguire il suo sogno e, insieme ad un’amica, proverà a realizzarlo”.

