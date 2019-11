Fio Women’s, Mascarello: “Tifo Torino. Ecco come ho iniziato a giocare a calcio”

La centrocampista della Fiorentina Women’s, Marta Mascarello, ha parlato direttamente dal palco all’evento “Un gioco da ragazze”:

Sono nata in una famiglia in cui il calcio è sempre stato presente, papà allenatore, mio fratello ha sempre giocato. Vestivo sempre la maglia granata, sono tifosa del Torino e questo mi ha trasmesso grande passione. Come ho iniziato? Stavamo accompagnando a giocare a calcio mio fratello, che si è girato e mi ha chiesto se volessi provare anche io. Da quel momento non ho più messo piede fuori dal campo.