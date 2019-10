Fio Women’s, Lazaro: “Champions League? Aspiriamo a tutto”

Paloma Lazaro, attaccante della Fiorentina Women’s, ha parlato a violachannel.tv:

Firenze è una città molto bella, mi sento felice. Ho anche già fatto due gol. Dove ho cominciato?Nella scuola di calcio a 5 in Spagna, a Madrid. Il gruppo? Quando ero a Madrid guardavo sempre le partite viola, ci sono giocatrici di alto livello. Ho sempre voluto giocare qui, c’è la possibilità di crescere qui. Perché attaccante? Da piccola tiravo sempre in porta, anche in casa dribblavo tutto: forse per questo. Tornare in Champions League? Questa squadra deve aspirare a tutto. Dove si collocherebbe la Fiorentina in Spagna?E’ vero che con Barcellona e Atletico c’è molto divario, ma dietro a loro, magari con Levante e Atletico Bilbao, ci potrebbe essere la viola.