Fio Women’s, De Vanna: “Spero ci sia la folla al Franchi contro l’Arsenal”

La calciatrice della Fiorentina Women’s, Lisa De Vanna, è stata intervistata da violachannel.tv a due giorni da Fiorentina-Arsenal, gara di Champions League in programma giovedì 12 settembre alle 19 al Franchi:

Sono davvero molto emozionata, sono una persona che ama le partite importanti. Spero di dare il mio contributo alle altre ragazze con la mia energia, il mio atteggiamento e la mia professionalità. L’Arsenal è uno dei migliori team non solo in Inghilterra, ma potenzialmente in tutto il mondo. Lo sappiamo e non possiamo solo temerle, le rispettiamo, ma abbiamo un piano di gioco da mettere in atto nel miglior modo possibile. E’ una partita di calcio, tutto può succedere.

Sono venuta al Franchi per vedere la partita contro il Napoli. Non ho mai visto tifosi così appassionati che cantavano e ballavano fino alla fine. Spero di vedere questa folla a sostenerci giovedì prossimo perché sarebbe un grande vantaggio per noi avere così tante persone che ci incitano.