Elena Turra alla guida della Fiorentina Women’s

Rocco Commisso e Joe Barone hanno deciso: sarà Elena Turra a guidare, a livello dirigenziale, la Fiorentina Women. Una scelta giusta. Un segno di continuità visto che già da alcuni mesi la manager torinese sta lavorando per far crescere il “ramo” femminile del club viola. Elena Turra, che prende il posto del professor Vergine, è stata per anni responsabile dell’ufficio stampa prima della Roma poi, della Fiorentina. Dimostrando grande professionalità e grande passione.

Poi, con l’arrivo di Commisso e Barone si è dedicata alla Fiorentina Women’s. La Turra avrà come collaboratore Luca Pacini, pure lui già operativo da tempo nel ruolo di segretario. Quest’ultimo, insieme al mister Cincotta, sta lavorando per verificare se esistono opportunità interessanti nel mercato invernale. (APP Tutto Calcio Femminile)

