Domani alle 12,30 nella sede del Centro Giovani Calciatori – al PalaBarsacchi – è in programma il sorteggio per la composizione dei gironi della seconda edizione della Viareggio Women’s Cup. Alla manifestazione, che si svolgerà dall’11 al 19 febbraio, prenderanno parte otto formazioni: Juventus (campione in carica), Roma, Inter, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Empoli e Westchester United (Stati Uniti).