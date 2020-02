Cordia (Women’s): “Dobbiamo portarci dietro le emozioni dell’ultimo successo”

Dopo mister Cincotta (LEGGI), anche Janelle Cordia, terzino della Fiorentina Women’s, ha presentato così la gara di domani contro il Milan (fischio d’inizio fissato per le 12:30): “Credo sia eccitante giocare per la terza volta contro di loro, sono un team di qualità con ottime giocatrice individuali. Credo che abbiamo imparato qualcosa in ogni partita, ma non è sempre facile vincere queste gare. Le sensazioni che abbiamo avuto dopo l’ultima vittoria, se riusciamo a portarle con noi anche stavolta, ci aiuteranno molto”.