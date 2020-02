Coppa Italia femminile – Rinviate 3 gare (tra cui Fiorentina-Milan). Si è giocato solo a Roma. Il tabellone aggiornato

Delle 4 gare in programma oggi valide per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, è stata disputata solo la gara fra Roma e San Marino (4-0 per i giallorossi, che avevano già ipotecato il passaggio del turno nella gara d’andata). Tra le gare non giocate a causa delle misure d’emergenza contro il Coronavirus, anche Fiorentina-Milan, rinviata a data da destinarsi.

