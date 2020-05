La Nazione ha intervistato Lana Clelland, giocatrice della Fiorentina Women’s. La scozzese dice che Franck Ribery è il giocatore che apprezza, per quanto riguarda le donne apprezza Valentina Giacini del Milan. Definisce meticoloso il tecnico Antonio Cincotta. All’allenatore dà un consiglio: “Quando parla in inglese deve smettere di dire soccer! È football!”. Umano e fieri sono gli aggettivi che usa per descrivere rispettivamente Rocco Commisso e i fiorentini. Non dimenticherà mai la finale di Supercoppa Italiana 2018. Scudetto o Champions? “Una alla volta, scudetto”. Come descrive la Fiorentina? “Grinta e sacrificio”.