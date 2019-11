Cincotta: “Va alzato livello della prestazione difensiva. Contro la Juve senza paura”

Di seguito il commento dell’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta a margine della gara vinta per 4-2 dalle sue ragazze contro il Verona: “Per sessanta minuti la squadra ha dominato e ha giocato con convinzione, sviluppando tante azioni importanti da gol che andavano concretizzate, poi c’è stato un piccolo momento di calo in cui abbiamo rischiato; per il futuro bisogna alzare l’asticella e non fare rientrare in partita le squadre avversarie con distrazioni momentanee. Bisogna alzare il livello della prestazione difensiva nelle piccole cose. La gara di Mauro? Sono molto felice per la prestazione di Ilaria, le faccio i complimenti: è una giocatrice molto importante per noi. Dovremo affrontare la partita con la Juve con decisione e senza paura”.