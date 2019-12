Cincotta sulla Coppa Italia: “Col Ravenna una rivincita. Impegno da non prendere sottogamba”

Alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia (contro il Ravenna Women), il tecnico viola Antonio Cincotta ha fatto il punto a Violachannel.tv sulle ragazze della Fiorentina Women’s: “Il Ravenna ci eliminò cinque anni fa proprio agli ottavi e in Campionato negli anni seguenti abbiamo perso punti chiave su quel campo. Non esiste per me prendere la partita sottogamba, la storia ci insegna che se lo facciamo riceviamo solo delusioni. Concentratissime e non abbassare la guardia. Rispetto alle ultime stagioni stavolta abbiamo dalla nostra parte tutte le big eccetto la Juventus, per cui il percorso sarà più complesso e richiederà più energia e concentrazione”.