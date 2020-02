E’ ufficiale da ieri il rinvio a causa dell’allarme coronavirus della gara tra Fiorentina Women’s e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Su Instagram il commento del tecnico delle ragazze viola Antonio Cincotta: “Spiace non poter giocare, ma in situazioni d’emergenza come quelle attuali è giusto calibrare le priorità e fermarsi momentaneamente. La speranza è che tutto rientri il più in fretta possibile”.