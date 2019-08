Cincotta: “Sorteggio sfortunato, vi presento le nuove. In Serie A più in alto possibile”

Il Corriere Fiorentino ha realizzato un’intervista ad Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s:

“Il sorteggio in Champions con l’Arsenal? Sfortunato. Se vuoi vincere, le big le devi affrontare, ma per noi non è un obiettivo al momento. Loro una squadra dei sogni, noi una squadra che sogna. L’Arsenal ha Miedema, l’Olandese che ha eliminato l’Italia dai mondiali. Se pensiamo che il Chelsea, che l’anno scorso ci ha travolto, è arrivato 12 punti dietro… Comunque non siamo battute in partenza, daremo il massimo.

Campionato? Juve e Roma favorite, noi resteremo uniti. Commisso, Barone e Vergine mi hanno fornito pedine intercambiabili, li ringrazio: cercheremo di arrivare più vicino possibile alla vetta.

Le nuove: Thogersen è veloce come Guagni, ma più offensiva. De Vanna è un’attaccante navigata, tecnica e duttile, è arrivata anche Paloma. Mascarello è il futuro, Cordia l’esperienza. Parlando di esperienza, è arrivata anche Arnth. Ho un team di capitane, che parlano poco e lavorano tanto. E le italiane completano lo stakanovismo delle straniere con il sorriso”.