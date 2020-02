Cincotta: “Milan squadra aggressiva. Infortuni? Ragazze più coese”. Le convocate

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, ha parlato ai canali ufficiali viola in vista del big match di domani alle 12:30 in casa del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan è una squadra sempre aggressiva, con un fortissimo pressing sul portatore di palla. Giocare tante volte in maniera ravvicinata con la solita squadra è una novità per noi. Infortunate? Tante volte l’infermeria è stata piena e lo spogliatoio si è compattato per superare queste disavventure tirando fuori profili interessanti e superare le assenze di chi non ci è stato e, forse, non ci sarà”.

A seguire, la lista delle giocatrici convocati per la sfida del Brianteo: