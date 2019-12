Cincotta: “Inter ha ottime individualità. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti”

Il tecnico della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta, ha parlato a Violachannel.tv alla vigilia della gara contro l’Inter, in programma domani alle 12.30 allo stadio Bozzi di Firenze:

L’Inter ha ottime individualità, sappiamo cosa possono fare. Stiamo preparando la partita con grande attenzione. Sarà difficile recuperare alcune giocatrici, purtroppo l’infermeria è affollatissima. Le mie ragazze sono sempre state protagoniste ad alti livelli. Hanno giocato ogni competizione e ogni partita per vincerla. Il bilancio non può che essere positivo, anche se c’è qualcosa da migliorare. Vogliamo tornare a vincere, ma quanto fatto è sicuramente molto buono. L’emendamento sulle atlete professioniste? E’ importante, è un assist fornito alle federazioni che spero raccolgano. Spero che questo assist si trasformi in un gol che sogniamo da anni. Crediamo di essere qualcosa in più di dilettanti.