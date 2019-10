Cincotta: “I problemi in attacco hanno penalizzato la squadra”

Nel post partita di Juventus-Fiorentina ha parlato della sfida Antonio Cincotta:

Per giocare bene devi attaccare, e per attaccare bene devi avere punte in forma. Nel primo tempo abbiamo giocato con un attacco particolare: De Vanna si è fatta male nella rifinitura di ieri e Mauro non era al top. Non abbiamo potuto fare le scelte che volevamo. Il cambio di sistema ed i nuovi ingressi ci hanno permesso di avere maggiore forza fisica nella ripresa, ma non è bastato. Solo nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo. Adesso è necessario recuperare la miglior condizione fisica in vista delle prossime partite.