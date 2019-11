Cincotta: “Gara emozionante contro la Juve, nessuna paura e nessun alibi”

Il tecnico della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta, ha parlato a violachannel.tv alla vigilia della gara contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 a Torino:

Sarà una sfida di grande emozione, tra due realtà storiche che hanno fatto grandi cose per il calcio femminile. E’ la Partita, le aspettative sono alte. Quando perdi, così come quando vinci, non devi sentirti un fenomeno, né flagellarti troppo, ma capire chi sei e cosa non è andato. Abbiamo affrontato un momento difficile, lo abbiamo superato e siamo tornate in campo più forti di prima, le ragazze hanno ripreso coraggio nelle ultime tre partite. Non mi voglio aggrappare agli alibi degli infortuni. Le infortunate sono tante, ma chi sta giocando sta facendo benissimo, nessun alibi. Nessuna paura, nessun atteggiamento vittimistico. La Fiorentina ha le stesse chance della Juventus di fare risultato, sono molto ottimista.