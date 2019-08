Cincotta: “De Vanna profilo mondiale. Contenti di avere una società presente. Il mercato…”

Antonio Cincotta, allenatore Fiorentina Women’s, ha parlato a Rtv38: “De Vanna è uno dei profili più importanti a livello mondiale. Ci dà sicuramente un grande peso in attacco. Significa come Commisso, Barone e Vergine stiano facendo un ottimo lavoro, con competenza e amore. Siamo contenti di avere una società così presente e desiderosa di rinnovarsi. Perché Mauro ha giocato poco al Mondiale? Quando c’è tantissima competizione anche i grandi nomi possono restare in panchina, ma Ilaria ha sempre saputo dare il proprio contributo, non manca mai di empatia e stile. Mercato? La società è al lavoro, avremo una rosa con un’alta competitività interna. Calendario? Sarà un inizio in salita, ma meglio così almeno dovremo andare subito come le bombe. Guagni? Il Mondiale l’ha consacrata, l’interesse del Real Madrid gli ha regalato un palcoscenico, aver scelto Firenze l’ha resa un idolo. Le ho detto che dobbiamo pensare come gruppo e tutte sono fondamentali, dovremo costruire un collettivo intorno a lei”.