Cincotta contento a metà: “Oggi segnale di forza, ma se sbagli così tanto…”

Vittoria di misura della Fiorentina Women’s che grazie ai tre punti di oggi centrati contro il Tavagnacco (LEGGI) si portano provvisoriamente in testa alla classifica (LEGGI). A margine della gara sono arrivate anche le parole di mister Antonio Cincotta: “E’ la seconda volta che la squadra creano un numero elevatissime di occasioni chiare, nette da gol. E’ un segnale di forza, di preparazione e di mentalità vincente.

Va però migliorato l’aspetto relativo agli ultimi 20-16 metri, perché se commetti così tanti errori a tu per tu con il portiere poi diventa difficile, basta una disattenzione difensiva e rischi di vanificare la grande mole di gioco costruita. E’ un aspetto sul quale lavorare, c’è stata troppa poca freddezza. Sassuolo in trasferta? Sarà un’altra gara in cui l’equilibrio sarà sottile perché l’arrivo di tante straniere ha fatto sì che il livello si alzasse tantissimo fisicamente. Ogni gara è aumentata di intensità e nei contrasti, così diventa molto più difficile portare a casa le partite. Ogni gara richiede concentrazione assoluta e la cura di ogni minimo particolare”.