Calcio femminile, Ganz: “Fiorentina e Juve le migliori, noi del Milan voglia fare cose straordinarie”

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha parlato della lotta al vertice della Serie A dopo il percorso netto (4 vittorie su 4) in questo avvio di campionato. Ecco le parole dell’allenatore del Milan ed ex giocatore della Fiorentina:

Il livello della Serie A si è alzato quest’anno, tutte le squadre si sono rinforzare e sta venendo fuori un bellissimo campionato. Noi siamo partiti bene, ma sappiamo che Fiorentina e Juventus sono le squadre più forti e che la Roma come noi si sta adoperando per colmare il gap. Sono molto contento delle mie ragazze che stanno lavorando al massimo per riuscire a fare qualcosa di straordinario in questa stagione.