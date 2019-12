Bonetti (Women’s): “Inter vorrà rifarsi. Noi siamo in forma, a differenza dei maschi…”

Tatiana Bonetti, attaccante della Fiorentina Women’s, ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dal match contro l’Inter, che si svolgerà domenica alle 12,30 al Bozzi (antipasto della sfida al maschile del Franchi): “L’Inter è una squadra neopromossa che ha voglia di dimostrare al campionato di essere un’ottima squadra. Sarà difficile perchè vengono da due sconfitte e avranno voglia di rifarsi. Mi aspetto una partita insidiosa. Noi siamo in un buonissimo momento, stiamo giocando un bel calcio e vogliamo continuare a fare punti per rimanere nell’alta classifica. Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi in questo campionato ma ora si vedono i miglioramenti e abbiamo ancora tanto da far vedere. La squadra maschile? Per ora hanno avuto delle difficoltà, ci sono tanti giovani e devono crescere, speriamo possano fare meglio possibile”.

